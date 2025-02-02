Demet Akalın’dan Eşi Okan Kurt’a Destek

ŞARKICI DEMET AKALIN’IN EŞİ KAZA ATLATTI

Ünlü sanatçı Demet Akalın, sahne performansı sırasında eşi Okan Kurt’un kaza geçirmesiyle sarsıldı. Okan Kurt, aldığı yaralanma nedeniyle dikiş atılmak zorunda kaldı. Akalın, bu talihsiz olayla ilgili düşüncelerini “Aklım çıktı” ifadesiyle paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANAN AKALIN’DAN EŞİNE DESTEK

Sosyal medya platformlarını yoğun olarak kullanan Demet Akalın, daha önce zayıflama girişiminde yaşadığı zorlukları paylaşmış ve ölümden döndüğünü açıklamıştı. Bu kez, eşi Okan Kurt’un geçirdiği kaza gündeme geldi. Akalın, sahne aldığı sırada Okan Kurt’ın elinin kesilmesi nedeniyle yaşananları anlattı. Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı: “Gece ben sahnedeyken Okan bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var. Gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı.”