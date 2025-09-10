Demir Yüklü Trenler Çarpıştı

KAZA ANIDIR

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Hasan Çelebi Mahallesi civarında, bugün öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt taşıyan iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından hemen ilgili birimlerin, sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

YARALI MAKİNİST TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın ardından, ismi henüz belirlenemeyen bir makinistin yaralandığı kaydedildi. Yaralı makinist, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.