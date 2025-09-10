Gündem

Demir Yüklü Trenler Çarpıştı

demir-yuklu-trenler-carpisti

KAZA ANIDIR

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Hasan Çelebi Mahallesi civarında, bugün öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt taşıyan iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından hemen ilgili birimlerin, sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

YARALI MAKİNİST TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın ardından, ismi henüz belirlenemeyen bir makinistin yaralandığı kaydedildi. Yaralı makinist, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya BŞB’nde Rüşvet Soruşturması: 20 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 20 kişi için gözaltı kararı alındı; 17 kişi gözaltına alındı, aralarında belediye başkanının eski gelini de bulunuyor.
Gündem

Fransa’da Halk Ayaklandı

Fransa'da Başbakan Bayrou'nun hükümetinin düşmesinin ardından başlayan protestolarda, polis ve eylemciler arasında çatışmalar yaşandı; en az 200 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.