Demirbay’a Sürpriz Talip: Samsunspor Devrede!

GALATASARAY’IN KADRO PLANLAMASI

Galatasaray, Süper Lig’de 25. şampiyonluğu için mücadele ederken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız veriyor. Taraftarlar, takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin gideceği konusunda büyük bir merak içerisindeler. Ancak son gelişmeler, Kerem Demirbay’ın beklenmedik bir transferle gündeme bomba gibi düşebileceğini ortaya koyuyor.

CUESTA VE JAKOBS’UN DURUMU

Galatasaray’da Carlos Cuesta, son Antalyaspor maçında kulübede yer bulamazken, Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile birlikte sahne almaya hazırlanıyor. 21 Mart’taki Brezilya deplasmanında ilk 11’de başlaması beklenen Cuesta, dünkü idmanda as takımda forma giydi. Diğer yandan, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs, eski takımı Köln’ün maçında “Geri dönecek misin?” sorusuna “Futbolda her şey mümkün, ama Galatasaray’da mutluyum ve hedeflerim var. Misyonumu tamamladıktan sonra konuşuruz” yanıtını verdi. Ancak asıl sürpriz, Kerem Demirbay cephesinden geldi.

KEREM DEMIRBAY’A SÜRPRİZ TALEP

Fanatik’in haberine göre, Avrupa kupalarına katılma hedefi ile devam eden Samsunspor, Galatasaray’ın tecrübeli orta sahası Kerem Demirbay’ı radarına aldı. Fenerbahçe’ye çelme takarak dikkat çeken Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Kerem’i kadrosunda görmek istediğini açıkça dile getirdi. Sezon bitmeden görüşmelerin başladığı öğreniliarak, Kerem’in “Evet” demesi durumunda Galatasaray’ın yaz transfer döneminde bu ayrılığa onay verebileceği belirtiliyor. Taraftarlar, “Kerem Samsun’a mı gidiyor?” sorusu ile çalkalanmaya başladı.