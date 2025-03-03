Demirtaş’ın Hastaneden Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı

ÖNDER’DEN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi’nden İstanbul’a nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı paylaşan Önder, “Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede Demirtaş’ın avukatları Adalet Bakanlığı’na müracaat etti. Cumhurbaşkanına arz edildi, duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş’ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN TELEFONU

Önder, “O esnada sayın Bahçeli beni aradı; Demirtaş’ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey’e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi.” diyerek Bahçeli’nin duyarlılığını vurguladı. Önder, “Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler, güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin,” dediğini aktardı. Selahattin Demirtaş’ın da aynı temennileri ilettiğini sözlerine ekledi.

BAHÇELİ’NİN DEMİRTAŞ TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘silah bırakma’ ve ‘kendini feshetme’ çağrısıyla devam eden süreç çerçevesinde, Selahattin Demirtaş’ı telefonla aramıştı.