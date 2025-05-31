Demokrat Parti Tepkisi: Gözaltılar Kabul Edilemez

DEM PARTİDEN SORUŞTURMALARA TEPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li belediyelere yönelik başlatılan dört ayrı soruşturma çerçevesinde gerçekleştiren operasyona DEM Parti yöneticilerinden tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunarak, “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz” şeklinde de vurgu yaptı.

TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR VERİYOR

Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir.” Ayrıca, DEM Parti’nin bir diğer ismi Tuncer Bakırhan da sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu operasyona karşı çıktığını belirtti. Bakırhan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır” dedi.

Bakırhan, seçilmiş belediye başkanlarına karşı yargı eliyle yapılan operasyonların toplumsal barışı zedelediğine de dikkat çekti. “Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.