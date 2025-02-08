Deniz Akkaya’nın Ev Hapsi Kararı Kalktı

İSTANBUL ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DAVASINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davada, Akkaya bugüne kadar kamu görevlileriyle benzer bir sorun yaşamadığını belirtti. Ünlü isim, savunmasında “Paylaşımlarım üzüntü, öfke ve sitem doludur. 50 gündür özgürlüğümden yoksun bırakıldım” ifadesini kullandı.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

Mahkeme, Akkaya ile ilgili olarak yurtdışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi. Ayrıca, eksikliklerin tamamlanması için duruşmanın mayıs ayına ertelendiği bildirildi.