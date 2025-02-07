Deniz Akkaya’ya 5 Yıl Hapis İstemi

DAVADA TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Eski manken Deniz Akkaya’nın kızıyla ilgili vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Deniz Akkaya ve üyeleri hazır bulundu.

MAĞDURİYETİMİ ANLATMAK İÇİN PAYLAŞIM YAPTIM

Duruşma sırasında savunma yapan sanık Akkaya, daha önce hiçbir hakim ve savcı ile mahkemelik olmadığını belirtti. “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Durumun zaten kötü niyetli olduğu çok net şekilde ortadayken ve tam da Yunanistan’a ev almaya giderken hesaplarıma bloke konulduğunu gördüm. Mağdur olduğum halde hakime hanıma ulaşamadım. Kanunların bana sunduğu haklar varken neden bu kadar zulmedildiği ile ilgili hakkımı arıyorum. Mahkeme hakimi tarafından mal varlıklarıma, bankalardaki hesaplarıma tedbir konuldu. Böylece ihtiyaçlarımı giderebilmem için harcama olanağım tamamen ortadan kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden bu mağduriyetimi anlatmak için paylaşımlarda bulundum. Ailem olarak ve sağlık olarak çok ciddi mağduriyet yaşıyorum. Paylaşımlarım da üzüntü, öfke ve sitem dolu paylaşımlardır. Beni çok üzecek ve öfkelendirecek şey yaşadım, sözlerimi de bu yüzden söyledim” dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI CEZA İSTEDİ

Müşteki avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

EV HAPSİ ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki ‘konutu terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise şüpheli Deniz Akkaya’nın zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve zincirleme şekilde ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.