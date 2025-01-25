Deniz Arman Son Yolculuğuna Uğurlandı

DENİZ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Deniz Arman, kanser tedavisi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde dün vefat etti. Bugün öğle saatlerinde Vişnezade Camii’nde Arman için bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Bu törende, Arman’ın ailesi, dostları ve meslektaşları bir araya geldi. Tören sırasında taziyeleri oğlu Volga Arman ve eski eşi Bercis Gülerman kabul etti. Beşiktaş taraftarı olan Arman’ın tabutunun üzerine kulüp bayrağı ve atkısı serildi. Gazetecinin hastane sürecinde, kendi cenaze törenini planladığı ve vefat haberi için bir yazı kaleme aldığı öğrenildi.

BABASIYLA GURUR DUYDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

Volga Arman, babasıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “İyi bir baba olduğunu da herkesin bilmesini istiyorum. Bana bıraktığı en güzel şey, onurlu bir yaşam sürmenin yol haritası ve Beşiktaş sevgisiydi. Ülkü dedem de çok değerli bir gazeteciydi. Onun kendi babasıyla gurur duyduğu gibi ben de babamla gurur duyuyorum. 90’lı yıllarda birçok dosya üzerinde çalıştı ve sahadan gelen bir gazeteciydi. Onun yaptıklarını taklit ettiğimde, düzgün bir hayat sürmenin yol haritasını gösterdi bana. Bu, bir babanın sunabileceği en güzel şey.” dedi.

Gazeteci Özay Erad, Arman’ın kendi vedasını yazdığını belirterek, “Onu hatırlayacağımız ifadeleri de o bırakmıştı. 12 yıl önce Mehmet Ali Birand’ın vefatında, kendisi yaptığımız haberlere son noktayı koymuştu. Hatta Birand’a yazdığı veda metnini de kendisi seslendirmişti. 3,5 aylık bir hastane sürecinde cenazesinin nereden kaldırılacağı, kimin ilgileneceği ve sosyal medyada yazılacak veda notları dahil her şeyi kendisi planladı. Yani Deniz Arman, kendi veda mesajının böyle yayınlanmasını istemişti. Kendisi hakkında şu şekilde yazmıştı: ‘İyi bir insandı, iyi bir gazeteciydi, bir Beşiktaşlı Deniz Arman hayatını kaybetti’. Onunla yollarımız kesiştiği için hepimiz mutluyduk. Medyanın, haber dünyasının ustasıydı.” şeklinde konuştu.