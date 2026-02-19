Deniz Sinan Demir İçin Soruşturma Başlatıldı

deniz-sinan-demir-icin-sorusturma-baslatildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık, Demir’in sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle söz konusu suçlamayı ele alarak resen bir soruşturma süreci başlattıklarını açıkladı. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için gerekli raporlar ve kimlik tespiti talimatları gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Demir, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

