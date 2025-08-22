Deniz Yatırım, ISMEN’e Hedefi 66 TL!

DENİZ YATIRIM’IN GÜNCELLEME RAPORU

Deniz Yatırım, İş Yatırım (ISMEN) hakkında yayımladığı güncel raporunda hisse için “AL” tavsiyesini muhafaza ediyor ve 12 aylık hedef fiyatı 66,00 TL olarak belirliyor. Bu rakam, hissenin 21 Ağustos 2025 kapanış fiyatı olan 41,94 TL’ye göre %57 getiri potansiyelini gösteriyor.

PİYASA BEKLENTİLERİNDE OLUMLU DÖNÜŞ

Hazırlanan raporda, 2025’in ikinci yarısında yerel varlık fiyatlarına dair umutların tekrar artığına vurgu yapılıyor. Enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması, yabancı yatırımcı ilgisinin artışı ve finansman giderlerindeki artış hızının yavaşlaması, Borsa İstanbul için pozitif faktörler olarak belirtiliyor. Deniz Yatırım analistleri, özellikle faiz indiriminin başlamasının hisse senetleri açısından önemli bir destek sağladığını ifade ediyor.

İş Yatırım’ın piyasa payına dikkat çekilen raporda, 2025’in ilk yarısında Borsa İstanbul’un pay piyasası işlem hacminin %7 daralmasına rağmen, İş Yatırım’ın hacminin %8 artarak 4,03 trilyon TL’ye ulaştığı aktarıldı. Şirketin pazar payı %11,5 seviyesine yükselirken, VİOP tarafında ise işlem hacmi yıllık bazda %78 artışla 2,8 trilyon TL’ye çıkarak pazar payı %13 oldu.

KARLILIK BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Deniz Yatırım, İş Yatırım’ın 2025 yılını 8 milyar TL net kâr ve %26 özsermaye kârlılığı ile tamamlamasını bekliyor. Şirketin 2025 tahminlerine göre, hisse 7,8x F/K ve 1,8x PD/DD çarpanları ile değerlendiriliyor.

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

BIST genelinde yılın ilk 7 ayında yaklaşık 2,9 milyar dolarlık yabancı girişi yaşandığı belirtilirken, İş Yatırım özelinde Temmuz ayında 8,8 milyon dolarlık net giriş gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Bu rakam, Kasım 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi gösteriyor.

RİSKLER

Raporda, faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi, enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalması ve jeopolitik risklerin artmasının hisse üzerinde olumsuz bir baskı yapabileceği konusunda uyarılar da yapılıyor.