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Denizde Alabora Olan Tekne: 5 Kişi Kurtarıldı

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JAESONGHO BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU

Güney Kore’nin Jeju Adası açıklarında bulunan Jaeseongho adlı balıkçı teknesinin kesin bir neden olmadan alabora olduğu ile ilgili bilgiler geldi. Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden alınan verilere göre, 10 kişilik mürettebatı bulunan 32 tonluk tekne, saat 19.56’da acil durum sinyali gönderip yardım talep etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmalarda kaptan ve 4 yabancı mürettebatın sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Diğer 5 kişinin kurtarılması için arama çalışmaları ise sürüyor.

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