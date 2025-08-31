Denizde Fırtına: 6 Kişi Kurtarıldı

Gündem

TEKNEDEKİ KİŞİLER FIRTINA NEDENİYLE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen bir olayda, fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi, çevrede bulunan başka teknedeki kişiler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında yer alan teknede 6 kişi bulunuyordu. Fırtına sebebiyle tekne alabora olunca, denizdeki çığlıkları duyan diğer tekneler hızla bölgeye yöneldi.

KURTARMA OPERASYONU VE SONUÇLARI

Denizde çırpınan 6 kişi, çevredeki teknelere hızlıca alındı ve güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Yapılan kontroller sonucunda, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, duruma ilişkin inceleme başlatıldı.

