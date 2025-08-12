Denizde Girmek Yasaklandı. Dikkatli Olun

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresindeki illerde beklenen rüzgar ile fırtına hakkında uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği’nden gelen açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Ayrıca, Silivri, Arnavutköy ve Şile’de denize girmek yasaklandığını bildirdi.

KUZEYDEN GELEN GÜÇLÜ RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

DENİZDE DİKKAT EDİLMELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.