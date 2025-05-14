Denizde Kaza: Turistler Yaralandı

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Olay, dün 13.00 sıralarında Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki bir otelin sahil kısmında gerçekleşti. Sürat teknesinin çektiği deniz yatağında bulunan Polonya uyruklu Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), parkur iskelesindeki bir başka sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç turist deniz yatağından fırlayarak tekneye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İlk yardım müdahaleleri sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Sürat teknesini kontrol dışı kullandığı iddia edilen H.I. ise gözaltına alındı. Şüpheli H.I. hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda süreç devam ediyor.

KAZANIN DEĞERLENDİRMESİ

Kazanın ardından Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sezgin, “Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü. Bugüne kadar bu tarz hataların olmaması için Bodrum özelinde Türkiye’nin her yerinde örnek teşkil edebilecek girişimlerde bulunmuşken Bodrum’da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzdü” şeklinde konuştu. Su sporları işletmelerinin, yüksek gelir hedefi ile güvenlik önlemlerini ihmal ettiğini belirten Sezgin, geçen yıl aynı bölgede de benzer kazaların yaşandığını ifade etti.

BODRUM’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sezgin ayrıca, “Bodrum’da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanımızın böyle bir hataya düşmesi, yanlış bir manevra yapması, sahilde ilk müdahalede bulunan arkadaşların bu kadar beceriksizce davranması olağan bir şey değildir. Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik” diye ekledi. Su sporları işletmelerinin yüksek güvenlik sağlayan ortaklarla çalışmasının altını çizen Sezgin, can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. “İşletmelerin bu tür durumların yaşanmaması için doğru kararlar alması tek temennimiz” dedi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde cankurtaran semineri açacaklarını duyurdu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.