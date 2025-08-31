Gündem

Denizdeki 6 Kişi Kurtarıldı

FIRTINA NEDENİYLE ALABORA OLAN TEKNE

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi Limanı’nın yakınlarında meydana gelen olayda, fırtına sebebiyle alabora olan teknede bulunan 6 kişi, çevredeki başka bir teknedeki kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin 200 metre açığında gelişen olayda, 6 kişinin denizdeki çığlıkları, hemen yanındaki başka bir teknede yer alanların dikkatini çekti.

HIZLI KURTARMA MÜDAHALESİ

Olay yerine hızla yönelen diğer teknedeki kurtarıcılar, suya düşen 6 kişiyi kısa sürede tekneye almayı başardı. Ardından güvenli bir şekilde karaya çıkarılan bu kişiler hakkında yapılan kontrollerde, tümünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildiriliyor.

