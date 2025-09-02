Denize Atlarken Canını Kurtardı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Olay, Ereğli ilçesi kıyılarında saat 14.30 sularında gerçekleşti. Yaklaşık beş aylık bir süre içerisinde yapımı tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. adlı lüks yat, tersaneden denize indirildikten yalnızca 15 dakika sonra, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatarak suya gömüldü.

KURTULUŞ MÜCADELESİ

Yatta bulunan sahibi, iki mürettebat ve kaptan, panik içinde yüzerek kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, yatın batmasının mühendislik hatasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Yatın battığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme halen devam ediyor.