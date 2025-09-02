Denize Atlarken Canını Kurtardı

Gündem

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Olay, Ereğli ilçesi kıyılarında saat 14.30 sularında gerçekleşti. Yaklaşık beş aylık bir süre içerisinde yapımı tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. adlı lüks yat, tersaneden denize indirildikten yalnızca 15 dakika sonra, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatarak suya gömüldü.

KURTULUŞ MÜCADELESİ

Yatta bulunan sahibi, iki mürettebat ve kaptan, panik içinde yüzerek kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, yatın batmasının mühendislik hatasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Yatın battığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme halen devam ediyor.

Stada Usulsüz Seyirci Sokulduğu Belirlendi!

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası usulsüz seyirci sokan iki kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Alevler, 3 Evi Yok Etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir aracın alev alması sonucu yangın, çevredeki 3 eve de sıçradı. Ayrıca 1 traktör ve 2 tarım aracı da zarar gördü.

