Denize Giriş Yasaklandı İki İl’de

denize-giris-yasaklandi-iki-il-de

DENİZE GİRİŞ YASAKLARI

Karadeniz sahilinde yer alan Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde, beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, bu durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır” dedi.

VİZE İLÇESİNDEKİ YASAK

Vize Kaymakamlığı da benzer bir duyuru yaparak, ilçedeki tüm plajlarda 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır” ifadesine dikkat çekildi.

