Denize Girmek Yasaklandı: 4 İl

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI UYARILARI

Sakarya’da olumsuz hava koşulları ve tehlikeli deniz akıntıları yüzünden vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Bu çerçevede Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Sahillerde çalışan cankurtaranlar, tehlikeye karşı bayrakları kırmızı renge çevirerek vatandaşları uyarıyor.

ÜÇ İLDE DE DENİZE GİRMENİN YASAKLANMASI

Kaymakamlıklar, kötü hava koşulları ve deniz akıntıları sebeplerine bağlı olarak bazı bölgelere denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Bu yasaklar kapsamında şu bölgelerde denize girmek yasak: Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 2 gün, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 3 gün ve Kırklareli’nin Vize ilçesinde 3 gün boyunca denize girmek yasaklanıyor.