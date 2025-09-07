Gündem

Denize Girmek Yasaklandı: İki İl

denize-girmek-yasaklandi-iki-il

HAZİRAN AYINDA DENİZE GİRİŞ YASAKLANIYOR

Karadeniz’e kıyısı bulunan Tekirdağ’ın Saray ile Kırklareli’nin Vize ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır” denildi.

VİZE İLÇESİNDE DE YAŞANAN BENZER DURUM

Vize Kaymakamlığı da benzer bir açıklama yaparak, ilçedeki tüm plajların 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmeye kapatıldığını belirtti. Açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Eğitim Yılı, “Orman Yangınları” Temasıyla Başlayacak

Yaz tatili tamamlandı; yarın yaklaşık 18 milyon öğrenci okula başlayacak.
Gündem

İki İl İçin Denize Giriş Yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.