Denize Girmek Yasaklandı: İki İl

HAZİRAN AYINDA DENİZE GİRİŞ YASAKLANIYOR

Karadeniz’e kıyısı bulunan Tekirdağ’ın Saray ile Kırklareli’nin Vize ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır” denildi.

VİZE İLÇESİNDE DE YAŞANAN BENZER DURUM

Vize Kaymakamlığı da benzer bir açıklama yaparak, ilçedeki tüm plajların 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmeye kapatıldığını belirtti. Açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.