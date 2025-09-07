Denize Girmek Yasaklandı İki İlde

DENİZE GİRİŞ YASAKLARI DUYURULDU

Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’ye bağlı Vize ilçelerinde, kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı. Tekirdağ Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır” şeklinde ifadeler yer aldı.

VİZE İLÇESİ DE YASAKLAR GETİRDİ

Vize Kaymakamlığı da benzer şekilde bir açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır” denildi. Her iki açıklama, halkın güvenliğini ön planda tutarak, denize giriş yasaklarının titizlikle uygulanacağına dair bilgi veriyor.