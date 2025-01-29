Denizli’de 3 Gündür Kayıptı: Çuvalda Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Çivril ilçesinde bulunan Çarşı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce “Komşuya gidiyorum” diyerek evden ayrılan Serpil Girgin (54) hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÖLÜMÜNÜN KEŞFİ

Kayıp ihbarının ardından, evin çevresinde ve mahallede arama faaliyetleri başlatan polis ekipleri, kaybolan kadının karşı komşusuna ait bahçedeki çuvalın dikkatlerini çekmesiyle bu alanda detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonucunda çuval içerisinde Serpil Girgin’in cansız bedeni bulundu.