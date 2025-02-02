Denizli’de 7 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartman, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangınla karşı karşıya kalıyor. Olayın ardından hızlı bir şekilde gerekli birimler olay yerine yönlendiriliyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine gelen itfaiye, sağlık ekipleri ve polis, yangın ile ilgili müdahale çalışmalarını başlatıyor. Bazı dairelerde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları sürüyor. Yangının ne kadar süreyle devam edeceği ve etkilerinin ne olacağı henüz bilinmiyor.