denizli-de-apartta-gizli-kamera-bulundu

DENİZLİ’DE GİZLİ KAMERA BULUNDU

Denizli’de bir apart dairesinde prizin içerisinden gizli kamera çıktı. Olay, Pamukkale bölgesindeki günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi M.F., evinin alt katını bölerek üç apart dairesi haline getirmişti ve bu daireleri günlük olarak kiraya veriyordu.

KİRALAYANIN DİKKATİ ÇEKTİ

Kiracı, odalardan birisini kiraladıktan sonra duvardaki üçlü prizin içerisinden yanan ışığı fark etti. Bu durumdan şüphelenerek, kiracı odadaki yatağa görecek şekilde yerleştirilmiş olan üçlü prizi sökmeye karar verdi. Prizin içerisinde gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı, odadaki ikinci üçlü prizi de sökünce benzer bir manzarayla karşılaştı. Olayı hemen yetkililere bildirmesi sonrasında, polis ekipleri sevk edildi.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTI

Polis ekipleri, diğer iki odada da yaptıkları incelemelerde benzer gizli kamera düzenekleri tespit etti. M.F. isimli işletme sahibi gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAPANCA’DA BENZER BIR DURUM YAŞANMIŞTI

Denizli’deki bu olayın bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Sapanca’da bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Nisan ayında Sapanca’da günlük kiralama bedeli 12 bin lira olan bir bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Bungalovu kiralayan bir aile, yatak odası ve jakuzinin üzerindeki ampulün içinde önce kırmızı bir ışık, ardından da kamerayı fark etti. Bungalovun işletmecileri önceki müşterileri suçlasa da yürütülen soruşturma sonrasında işletme sahibi ve çalışanı tutuklandı.