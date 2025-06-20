Denizli’de Esra’nın Feci Ölümü

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katında yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansa alınan Ekinci, Denizli Devlet Hastanesine ulaştırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KADIN KİMDİR?

Ekinci’nin sosyal medya hesaplarında emlak ve psikoloji konularında içerikler paylaştığı dikkati çekti. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.