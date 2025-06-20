Gündem

Denizli’de Esra’nın Feci Ölümü

denizli-de-esra-nin-feci-olumu

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katında yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansa alınan Ekinci, Denizli Devlet Hastanesine ulaştırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KADIN KİMDİR?

Ekinci’nin sosyal medya hesaplarında emlak ve psikoloji konularında içerikler paylaştığı dikkati çekti. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İran, Hürmüz Boğazı’nı Kapatabilir Mi?

İran, ABD'nin İsrail'e doğrudan müdahalesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulundu. Olası senaryolar ve etkileri merak konusu.
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savaşta Tetiklerden Çekilin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirtti ve olası bir felaketten kaçınmak için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.