Denizli’de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

KAZA ANI VE OLAY YERİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis midibüsü aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kutusu ile beton aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza, Irlıganlı Mahallesi’nde sabah saat 08.25 sıralarında meydana geldi. Hasan Çekiç’in kullandığı midibüs, belirlenemeyen bir nedenle sürücünün hakimiyetinden çıkmış ve yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp devrilmiş.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Kaza sonrasında sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelere göre, maalesef 4 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edildi. Yetkililere göre, yaralılardan 4’ünün durumu ağır.

VALİ VE BAŞKAN’DAN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza sonrası olay yerinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımız var. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi, tedavileri sürüyor. 4 kişinin sağlık durumu ağır. Kazanın nedenine ilişkin ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.