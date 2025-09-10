Denizli’de Kayıp Yiğit Barajda Bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE KAYIP İLANI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen bir olayda, Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül’de evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları, kaybolduğu iddiasıyla polise başvurdu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, Hasan Yiğit’i bulmak için arama çalışmalarına başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Yiğit’in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü öğrenildi. Bu doğrultuda itfaiye ve polis ekipleri, su altı arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün yapılan çalışmalarda, Yiğit’in cansız bedenine baraj gölünde ulaşıldı. Cesedi, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Şu an için Yiğit’in kesin ölüm sebebi bilinmiyor. Bu durum, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülmekte.