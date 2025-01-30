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Denizli’de Midibüs Kazası: 4 Ölü

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, sabah saat 08.30 sularında Denizli – Aydın Otoyolu’nun Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde yaşandı. İşçileri taşıyan bir midibüs devrildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, yaralılar olduğu da bildirildi. Olay sırasında yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu yetkililere iletti.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Bu ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralıların kurtarılması ve kazanın koşullarının incelenmesi için hızla müdahale edildi.

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