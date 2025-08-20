Deprem Ağı Yine Yanlış Alarm Verdi

DEPREM AĞI YİNE YANLIŞ ALARM VERDİ

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha hatalı bildirimde bulundu. 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki bir depremi 4.7 olarak duyuran uygulama, son olarak Balıkesir’deki sarsıntıyı olduğundan daha büyük gösterdi.

SARSINTIYLA UYANAN BİNLERCE İNSAN

AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulaması, bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi. Yüksek sesli alarm, deprem merkezinden uzak şehirlerde bile binlerce insanı uykusundan uyandırdı.

KULLANICILARDAN TEPKİ GELDİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yanlış alarm nedeniyle sosyal medyada ve uygulamanın sohbet bölümünde tepkiler yağdı. Kısa sürede 5 binden fazla kişi, yaşadıkları panik ve uykusuzluk yüzünden şikayetlerini dile getirdi. Kullanıcılardan bazı yorumlar şöyle oldu: “-Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu, uyuyabilirsen. -Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık. -Ortada hiçbir şey yokken gecenin geç bir saatinde öten uygulama insana ağzını bozdurur. -Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.”

GÜVEN KAYBI YAŞANIYOR

Birçok kullanıcı, uygulamanın güven kaybetmeye başladığını belirterek, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

ÖNCEKİ HATALARIN TEKRARI

Uygulama, daha önce 12 Haziran gecesi gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremi de 4.7 olarak bildirmiş ve binlerce kişiyi paniğe sürüklemişti. Kısa bir süre içinde tekrar eden bu hatanın tekrarı, karşılaştıkları üzüntüyü artırıyor.