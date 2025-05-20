Deprem Bölgesinde Konutlar Yükseliyor

DEPREMLERİN ETKİSİ VE DEVLETİN İKİ YILDA YAPTIĞI İŞLER

Geniş bir alanda hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkiledi. Yaşanan yıkımın ardından devlet ve millet birlikte çalışmalar yürüttü. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu olayın ardından, kısa bir süre içinde kalıcı konutların inşasına başlandı.

250 BİN DEPREM KONUTU HEDEFİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için durmadan çalışan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 11 ilde yaraların sarılması amacıyla özenle çalışan Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde 250 bininci deprem konutunu teslim etti. 2025 yılının sonuna kadar hedef ise 453 bin konut inşa etmek. Bu kadar büyük bir depremin ardından sadece 2 yıl içinde 250 bin deprem konutunun yapılıp depremzedelere teslim edilmesi, bölge halkının yüzünü güldürüyor.

DEPREMZEDE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Murat Kurum, Hatay Dikmece’de inşası tamamlanan şantiyede Çakıcı ailesinin evine konuk oldu. 9 çocuk sahibi olan 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve eşi 72 yaşındaki Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmalardan dolayı Bakan Kurum’a teşekkür etti.