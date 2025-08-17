Depremde Hasar Gören Camiyi Yenilenecek

Gündem

ANTAKYA’DA CAMİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında zarar gören Şeyh Ali Camisi’nin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları hızla sürüyor. 450 yıllık geçmişe sahip olan cami, 1571 yılında inşa edilmiş ve depremler sırasında hasar almıştı. Camiyi yeniden halkın hizmetine sunma amacıyla başlatılan çalışmalarda kubbe güçlendiriliyor, duvarların onarımları yapılıyor ve minare için hazırlıklar yürütülüyor.

VALİ MASATLI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Vali Mustafa Masatlı, camide yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek üzere alana geldi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Masatlı, gerçekleştirilmekte olan restorasyonun tamamlandığında caminin hem ibadete açılacağını hem de kültürel miras olarak öneminin artacağını vurguladı. Bu çalışmaların, hem topluma hem de tarihi değerine büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

