Depremde Otomobile Atlarken Yerden Düştü!

DEPREM ANINDA YAŞANAN KORKU DOLU DAKİKALAR

İstanbul’da dün 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan mahallesinde bulunan üç katlı bir binanın birinci katından atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Düşüşü sırasında kırık olan ayağının üzerine düşen Kızılaslan, hastanede gördüğü tedavisinin ardından taburcu edildi.

KENDİMİ YERE ATIYORDUM

Deprem anında yaşananları paylaşan Kızılaslan, “Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı, evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Ne yaptığımın farkında değildim.” sözleriyle o anki durumunu betimledi. Ayrıca, “Benim zaten deprem travmam vardı. Kahramanmaraşlıyım ve geçmişte çok kötü olaylar yaşadık. Ayağım kırıkken kapıya yöneldim ama üstüne basamadım. O anki panikle camı açtım ama orada neler olduğunu hatırlamıyorum. Tam anlamıyla havada uyandım.” şeklinde ifadelerde bulundu.

KOMŞULAR YARDIM ETTİ

“Kendimi yere attım.” diyen Kızılaslan, komşularının kendisine yardım ettiğini belirtti. Düşmesinin ardından ayağının kırıldığını düşündüklerini, fakat zaten kırık olduğunu ifade etti. Uyuduğu için annesinin evde bulunduğunu bile bilmediğini dile getiren Kızılaslan, “Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda beni oturtmuşlardı.” dedi.

KENTSAL DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ

Kızılaslan, evlerinin çok eski olduğunu ve insanların kentsel dönüşüme destek vermesi gerektiğini vurguladı. “Evler moloz yığını gibi. Beş katlı bir mezarlık gibi durumda. Eğer büyük bir İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım, kahraman ilan edileceğimi düşünüyorum.” diye konuştu. “Burası İstanbul, bir bina yıkılsa mahalle kapanır. Yardımımıza kim koşacak? İnsanlar kendi kendine yetmeye çalışıyor. Bizim mahallede de durduk yere iki bina yıkıldı.” sözleriyle durumu özetledi.