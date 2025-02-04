Depremdeki Mucizevi Kurtuluş Hikayesi

HATAY’DA BÜYÜK DEPREM FELAKETİ

Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Depreme Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans’ta yakalanan 59 yaşındaki Cemile İncili, enkazdan 2. günde kurtarıldı. Yeniden hayata merhaba diyen İncili, aynı enkazda cesetleri hâlâ bulunmayan ablası Mevlüde ve yeğeni Mehmet Şükrü İncili’den umutla gelecek haberi bekliyor. Zaman geçmesine rağmen umudunu kaybetmeyen kadın, ablasının ve yeğeninin bir mezarının olmasını istiyor.

ENKAZ ALTINDA KALMA ANILARI

Depremde 2 gün boyunca enkaz altında kalan ve ölümü düşünerek geçiren Cemile İncili, “Depreme Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans binasında yakalanmıştım. A2 bloğu çok kısa sürede yıkıldı. Deprem sonrası ablam ve yeğenimle konuştum. İki gün boyunca enkaz altında kaldım. Enkaz altındayken ablam sürekli inliyordu. Yıkım sonrasında yeğenim ‘İyi misiniz?’ diye sordu. Ben ablamın sesini duyabiliyordum. ‘Biz iyiyiz’ dedim. Ancak yeğenim ‘hala nefes alamıyorum’ dedi. Nefes almakta zorlandığını ifade etti. Ben de çığlık atmaya başladım. Yeğenim ve ablam, ‘Sesini çıkarma oksijenin biter’ diyerek beni uyardılar. O an benim başımda enkaz çok sıkışmıştı ve ölmemi düşündüm. Ablama ‘ben öleceğim hakkını helal et’ dedim.”