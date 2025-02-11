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Depremzede Ailenin Konteynerinde Yangın Çıktı

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DEPREMZEDE AİLENİN KONTEYNERİNDE YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi’nde, depremden etkilenen bir ailenin yaşadığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ediyor. Alevler kontrol altına alınarak söndürülse de konteyner tamamen kullanılamaz hale geliyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılıyor.

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