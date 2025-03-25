Derbi Haftasında 10 Numara Belirsizliği

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR!

Süper Lig’de şampiyonluk savaşı son düzlüğe girmeye hazırlanıyor ve Galatasaray, milli ara dönüşünde iki önemli derbiyle taraftarlarının karşısına çıkacak. Öncelikle Beşiktaş’ın sahasında mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, ardından Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye karşı sahne alacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu zorlu maçlar için dikkatle bir kadro oluşturdu ve taraftarlar heyecanla takıma destek vermeye başladı!

10 İSİM HAZIR, GÖZLER 10 NUMARADA!

Okan Buruk’un Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında sahaya süreceği 10 kişilik iskelet hazır durumda. Kalede tecrübeli Fernando Muslera yer alacakken, savunmada Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski ve Eren Elmalı görev alacak. Orta sahada ise Torreira ile Sara oynayacak, hücumda ise Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen sahne alacak. Bu oyuncular, derbi atmosferinde etkili olmaya hazır! Ancak en merak edilen nokta, 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağı. Buruk’un aklındaki soru, maç günü netlik kazanacak: Alvaro Morata mı, Dries Mertens mi yoksa sürpriz bir tercih mi?

Okan Buruk’un 10 numara için ilk tercihi İspanyol yıldız Alvaro Morata. Son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Morata, derbilerde kilit bir rol üstlenebilir. Alternatif olarak ise Dries Mertens, tecrübesiyle bu mücadelelerde öne çıkabilir. Başka bir senaryo ise, Buruk’un orta sahayı kalabalık tutarak Sara’yı ileri alması ve Torreira’nın yanına Mario Lemina’yı eklemesi. Taktik tahtasındaki bu düşünceler, taraftarları heyecanlandırıyor!

DERBİ HAFTASI HEYECAN FİLMİ GİBİ!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 gün içinde gelişecek iki dev kapışma Galatasaray açısından büyük önem taşıyor. Bu maçlarla hem ligde hem kupada rakiplerine karşı avantaj sağlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk’un elindeki yıldızlar ordusuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Son kararı verecek olan pozisyon ise tribünleri coşturacak! Morata’nın bitiriciliği, Mertens’in oyunu okuma becerisi ya da Lemina’lı taktik hamleler, bu heyecanda belirleyici olacak. Zaman hızla ilerliyor!