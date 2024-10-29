“Derbi Hakkında Tümer Metin’in Açıklamaları”

DERBİ SONRASI Tümer Metin’İN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrasında Tümer Metin, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Metin, derbi mücadelesi ve hakem kararları hakkında etkileyici yorumlarda bulundu.

Tümer Metin’İN HAKEM CRİTİKLERİ

Tümer Metin, yıllardır futbolun içinde olduğunu belirterek, bazı eski hakem hocaları ve futbolcuların maçları hakem üzerinden değerlendirdiğini ifade etti. “Bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Bunca yıl sonra hayatımda ilk defa bir şeye şahit oldum. Hep söylerlerdi takdir hakları diye. Ben ilk defa bu akşam Arda Kardeşler’in tüm takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandığını gördüm.” dedi. Metin, Mourinho’nun hakemle Galatasaray’ı dile getirmek konusundaki düşüncelerinin doğruluğuna da dikkat çekti.

GEÇMİŞ MAÇLARA ATIF YAPTI

Tümer Metin konuşmasının devamında, “Başakşehir’in muzdarip olduğu haftaları hatırlatırım, Beşiktaş’ın muzdarip olduğu maçları hatırlatırım.” diyerek, geçmiş maçlardaki hakem kararlarına dikkat çekti. Ayrıca, ligde takımların sıkıntı yaşadığı dönemlere gönderme yaparak, fikstüre bağlı olarak bazı durumları hatırlatabileceğini belirtti.

GALATASARAY’IN GÜCÜ

Rams Park’ta hiç kimsenin Galatasaray’ı yenemeyeceğini söyleyen Tümer Metin, “Bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Hiçbir Türk takımı Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ı yenemez.” ifadelerini kullanarak, Galatasaray’ın iç sahada sergilediği performansa vurgu yaptı.