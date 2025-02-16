Derbi İçin Yabancı Hakem Talebi Tartışması

FENERBAHÇE KASIMPAŞA’YI YENDİ

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, 24. haftada Kasımpaşa karşısında 3-1’lik bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ülker Stadyumu’nda çeşitli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, “Bizim için güzel bir akşam. Son haftalarda takımımız güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

TAKIM VE TARAFTAR PERFORMANSI

Acun Ilıcalı, “İlk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı, Kadıköy’ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi.” şeklinde devam etti. “Tüm Fenerbahçeliler’in gelmesini ve bu muhteşem ortamı yaşamasını istiyorum. Fenerbahçe taraftarının gücünü gördük, olağanüstü bir ses ve enerji. Taraftarımız tam anlamıyla bir resital sundu.” diyen Ilıcalı, “Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy’de güzel şeyler oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz.” açıklamalarında bulundu.

GALATASARAY’A CEVAP

Acun Ilıcalı, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. “Kasımpaşa maçında hakemlik bir şey yoktu. Derbi için zaten başkanımız gerekli açıklamayı yaptı.” sözlerini aktaran Ilıcalı, “Rakip takımdan da yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da bir sakınca olmadığını söylemişti. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Biz bu konuda fikrimizi söyledik. Galatasaray da hakemin iyisi olsun dedi. Dünyanın en iyi hakemleri de burada maç yönetebilir. Bu konuya bakış açımız belli.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.