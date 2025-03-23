Derbi Öncesi Beşiktaş’a Rafa Silva Şoku

BEŞİKTAŞ’IN MİLLİ ARA DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş, Süper Lig’e verilen milli arayı değerlendirmek amacıyla hazırlık maçı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı takım, 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u Nevzat Demir Tesisleri’nde ağırladı.

RAFA SILVA’NIN SAKATLIĞI

Müsabaka 1-1’lik eşitlikle devam ederken, 64. dakikada Rafa Silva’nın sakatlığı gündeme geldi. Portekizli futbolcu, İstanbulspor’dan İsa Dayaklı ile girdiği ikili mücadelede rakibinin müdahalesi sonucunda sakatlandı ve maça devam edemedi. Rafa Silva’nın yerine Yusuf Can Calayır oyuna dahil oldu.