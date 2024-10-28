“Derbi Öncesi Öne Çıkan Kehanetler”

SÜPER LİG DERBİSİ’NE HAZIRLIKLAR

Süper Lig’de namağlup olarak ilerleyen Galatasaray ile Beşiktaş, büyük bir derbide karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 25 puanla şampiyonluk yolundaki avantajını korumak ve rakipleriyle olan puan farkını artırmak istiyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, geçen sezondan daha farklı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip ise bu yarışı sürdürmenin peşinde. İki takımın efsanevi eski futbolcularından Erdal Keser ile Rahim Zafer, bu kritik karşılaşma öncesi önemli yorumlarda bulundu.

ERDAL KESER: GALATASARAY’A KARŞI RAKİP YOK

Erdal Keser, Galatasaray’ı övgüyle bahsederek, “Galatasaray’da çok başarılı ve kaliteli bir ekip var. Teknik direktör Okan Buruk, burada ekip çalışmasının süper bir neticesini ortaya çıkarıyor. Bu durum, Galatasaray’ın ileride Avrupa’da da başarılı olmasını sağlayacak” dedi. Keser, Türkiye’de Galatasaray’a karşı hiçbir rakip bulunmadığına inandığını dile getirerek, “Okan Buruk, çok başarılı bir teknik direktör. Oyuncularını çok iyi motive edebiliyor. Bu yüzden Galatasaray’ın bu sezon şampiyonluk şansının yüzde yüz olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kaliteli futbolcuların takıma katılmasıyla artan seviyeyi Avrupa’ya da yansıtmaları gerekiyor. Bu kadro böyle devam ederse, Galatasaray’ın Avrupa Kupalarında final oynaması benim için sürpriz olmaz” dedi.