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Derbi VAR Hakemi Richard Martens

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DERBİ HEYECANI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecekken, onun yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olacak. Ayrıca, maçın 4. hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi.

VAR HAKEMİ HOLLANDA’DAN

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamalara göre bu önemli karşılaşmada VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görev yapacak. Martens’e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik ediyor.

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