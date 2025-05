Derbide Heyecan Doruğa Ulaşacak

DERBİ HEYECANI SÜRÜYOR

Süper Lig’deki heyecan, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabetle devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de siyah-beyazlı takımı ağırlıyor. Ülker Stadında saat 19:00’da başlayan bu önemli karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı. 13′ Beşiktaş, gole yaklaşan bir fırsat yakaladı! Kaleyi gören bir noktadan frikik kullanan Masuaku’nun şutu az farkla auta gitti. 20′ Derbide tempo oldukça yüksek. Her iki takım da orta alandaki top kayıplarını hızlı bir şekilde değerlendirerek atak yapmaya çalışıyor. 25′ Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Sağ kanattan yapılan atakta Oğuz Aydın’ın ortasına Talisca’nın kafa vuruşunu kaleci Mert Günok çıkardı. 34′ Beşiktaş penaltı kazandı! Kullanılan köşe vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sektirdiği top Talisca’nın eline temas etti. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 37′ Gedson Fernandes’in kullandığı penaltı vuruşu, kaleci İrfan Can Eğribayat tarafından kurtarıldı. 39′ Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü. 45′ GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Fenerbahçe savunmasına atılan uzun top sonucunda Mert Müldür’ün ters kafa vuruşu sonrası top Gedson Fernandes’in önüne düştü. Fernandes, boş kaleye vuruşunu gerçekleştirerek takımını öne geçirdi. 45+2′ Beşiktaş’ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, Çağlar Söyüncü’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart aldı. 45+4′ Fenerbahçe’de Milan Skriniar, Gedson Fernandes’e faulü sonucu sarı kart gördü. 58′ Fenerbahçe’de Çağlar ve Osayi oyundan çıkarak Dzeko ve Djiku yerine girdi. 67′ Beşiktaş’ta Mustafa Hekimoğlu kenara geldi, Joao Mario oyuna girdi. 71′ Beşiktaş’tan Uduokhai, sarı kart aldı.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Chamberlain, Amir, Gedson, Rashica, Rafa, Mustafa.

TALISCA VE RAFA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı öncesinde, sıcak gelişmeler yaşanırken, heyecanlı karşılaşmada Anderson Talisca ve Rafa Silva’nın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Beşiktaş’ın başarılı transferi Rafa Silva, istatistikleri ile takıma önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Silva, tüm kulvarlarda 16 gol ve 12 asistle dikkat çekiyor. Devre arasında Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada oynadığı 14 maçta 12 gol ve 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisinde hat-trick yaparak öne çıkan Brezilyalı futbolcu, eski takımı Beşiktaş’a karşı da performans sergileyecek. Ligde 10 gol ve 5 asistle oynayan Rafa, her iki maçta bir skor katkısı sunarken, 11 lig maçında 9 gol atan ve asist yapamayan Talisca ise 70 dakikada bir gol atıyor. İkili mücadele, pas, dribling, pas arası ve defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca’nın önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ HEDEFLEYİP KAYBETMEK İSTEMİYOR

Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında puan kaybetmesi, Galatasaray’ın Sivasspor’u mağlup etmesi durumunda şampiyonluk şansı azalacak. Böyle bir senaryoda, Fenerbahçe’de yeni sezonun hazırlıkları başlayacak.

SOLSKJAER İKİNCİ DERBİ SINAVI VERİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe’ye karşı ilk derbi deneyimini yaşayacak. 19 Ocak 2025 tarihinde siyah-beyazlıların başına geçen Norveçli teknik direktör, Türkiye’deki ilk derbi maçında Galatasaray’ı 2-1 yenip galibiyet sevinci yaşamıştı. 52 yaşındaki teknik adam, deplasmanda oynanacak bu karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini yenerek derbilerde 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

MOURINHO İLK GALİBİYETİ HAZIRLIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacağı maçta Türkiye’deki ilk derbi zaferini elde etmeyi umuyor. Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında Beşiktaş’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’nin bu müsabakada galip gelmesi halinde Türkiye’deki ilk derbi galibiyetine ulaşacak. Mourinho, daha önce Galatasaray ile karşılaştığı ilk devre maçını 3-1 kaybetmiş, dış sahadaki karşılaşmada ise golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a karşı 2-1 mağlup olarak kupadan elenmişti.