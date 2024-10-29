Derbiden Sonra Ebrar’dan Barış’a Cevap

GALATASARAY VE EBRAAR KARAKURT ARASINDAKİ DİYALOG

Süper Lig’in büyük takımlarından Galatasaray’ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları derbinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yılmaz, bu paylaşımında “Boğaz’ın gerçek efendisi” ifadelerini kullandı ve göz kırpma emojisi ile sarı-kırmızılı kalpleri de ekledi.

EBRAAR KARAKURT’TAN CEVAP

Bu paylaşıma, Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan yanıt geldi. Karakurt, Barış Alper Yılmaz’ın gönderisine, “Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz” diyerek karşılık verdi. İki sporcu arasındaki bu etkileşim sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce etkileşim aldı.