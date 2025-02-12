Dervişoğlu CHP’nin Seçim Kararını Eleştirdi

BUGÜN MECLİS’TE GRUP TOPLANTILARI YAPILDI

Meclis’te bugün siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirildi. İYİ Parti de bu kapsamda kendi grup toplantısını düzenledi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, toplantıda gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Dervişoğlu, CHP’deki cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimine yönelik olarak “Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum. Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Geçmişte yaptığınız gibi, bunlar atı alıp Üsküdar’ı geçerken arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum; umut, safdilce ayakta tutulamaz.” şeklinde tepki gösterdi.

ADAYLIK DEĞİL, SİSTEM ÜZERİNE KONUŞMA ZAMANI

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, “Mesele kişiler ya da kimin aday olacağı değil, sistem, kendi hevesi için bu düzenden nemalanmak halka yalan söylemektir.” ifadesiyle mevcut duruma eleştiride bulundu. İYİ Parti’nin temel projesinin parlamenter sisteme geçiş olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin en önemli meselesidir. Değiştirilmesi gereken, bu sistemin kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye’nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarını belirlemesi lazım. Bu sebeple beklentisi olan herkese elbette saygım var ama asıl olan Türkiye ve Türk milletidir.” dedi.