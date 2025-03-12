Dervişoğlu: İktidar Parayı Müteahhitlere Harcıyor

DESPOTLUĞUN TEMELİ VE ÜLKENİN POTANSİYELİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, “Despotlar, üç şeyi yaşatarak ayakta kalırlar. Biri yoksulluk, biri cehalet, diğeri de korkudur. Milleti fukaralığa mahkum ettiler, yoksulluğu yönetiyorlar. Eğitim sistemini yerle bir ettiler, cehaletten besleniyorlar. Ellerinde yetkiyi zalimce kullanıyorlar, korku dağları yaratıyorlar.” diyerek durumun vahim olduğunu belirtti. Bu zorlukların üstesinden gelme konusunda cesaretin gerekliliğini vurgulayarak, “Bu ülke, imkanları ve kaynakları yönüyle her zorluğu yenecek imkanlara sahiptir. Yeter ki sorunların üzerine cesaretle gidebilmeye muvaffak olalım. O yüzden reçetemiz bellidir ve tektir: Cesaret, cesaret, cesaret.” ifadesini kullandı.

EKONOMİK DURUM VE ELEŞTİRİLER

Dervişoğlu, Türkiye’deki ekonomik krizin önemli göstergelerinden birinin ekonomi olduğunu söyleyerek, “7 yıldır tek haneli enflasyon rakamı masalı anlatmaları, yoksulluk ve korku siyasetlerinin kılıfıdır.” diye konuştu. Bakan Şimşek’e yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, “Sözde Hazine Bakanı, özde tahsildar Mehmet Bey hala utanmadan çıkıp, ‘Maaşlar bütçe üzerine yüktür’ diyebiliyor.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Chayırhan Maden ve Termik Santrali’nin değerinin 160 milyar lira iken sadece 20 milyar liraya satıldığını belirtti. Bu durumu da “Aradaki 140 milyar lirayı vatandaşın cebinden aldılar, yandaşın cebine koydular.” sözleriyle açıkladı.

REFAH PAKETİ VE VERGİ ADALITI

Dervişoğlu, iktidara rağmen milletin nefes alabilmesi için hazırlanan ‘Refah Paketi’ni TBMM Başkanlığı’na sunduklarını belirtti. Bu teklifin, iktidar için bir imtihan olduğunu ifade eden Müsavat Dervişoğlu, “Yandaşa vergi affı, vatandaşa vergi zulmüdür.” dedi. Çalışanların fazla vergi ödediğini öne sürerek, “Çalışanlar yıl içinde vergi dilimi yüzünden maaş kıyımına uğruyor.” şeklinde eleştiride bulundu. Ayrıca, asgari ücretlilere ekonomik büyümeden pay verilmesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Emekliler için de çeşitli düzenlemelerin yapılmasını öneren Dervişoğlu, “En düşük emekli maaşı asgari ücretten fazlaydı, bugün asgari ücretin sadece yüzde 65’i kadar.” sözleriyle durumu özetledi. Ayrıca, emeklilere yapılacak olan zammın yetersizliği üzerinde durarak, tekliflerinin net olduğunu belirtti ve “İki bayram ikramiyesinin toplamı bir asgari ücrete eşit olsun.” çağrısını yaptı.

BÜTÇE VE KAYNAKLARIN KULLANIMI

Dervişoğlu, Refah Paketi’nin bütçe maliyetinin ne olacağını sorgulayanlara, “Hesabımızı yaptık, her kuruşun nereye gideceğini de bu kaynağın nasıl bulunacağını da çok iyi biliyoruz.” diyerek cevap verdi. Ayrıca, “Bütçeler, hükümetlerin milletin parasını kimin cebine koyacağının belirlendiği siyasi tercihler manzumesidir.” sözleriyle hükümetin tercihlerini eleştirdi. Sonuç olarak, bu bütçenin yandaşlara değil, vatandaşa gideceği mesajını vererek, “İşte biz bu düzene son vereceğiz.” ifadelerini kullandı.