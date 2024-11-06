Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye Öcalan Tepkisi

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının tekrarı üzerine görüşlerini aktardı. Dervişoğlu, “Sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış.” diyerek Bahçeli’nin ifadelerine dikkat çekti. Ayrıca, “Bütün amacının Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını istediğini itiraf etti.” diyerek Bahçeli’nin niyetini eleştirdi.

AF PLANLARINA YÖNELİK SORULAR

Dervişoğlu, muhalefetin anayasada değişiklik yapma konusunu kapatması gerektiğinin altını çizerek, “Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun?” diyerek Bahçeli’ye yönlendirdiği bir soru sordu. Erken seçim tartışmaları hakkında da, “Cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı verdiğinden kendisinin iştahını kabartmaktadır.” dedi.

KAYYUM ATAMALARI VE MARDİN MİTİNGİ

Dervişoğlu, kayyum atamalarına yönelik tepkisini dile getirdi. Mardin’deki mitinge atıfta bulunarak, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın ifadelerine “Cumhuriyet Devleti, Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa, aynı muameleyi görürsünüz.” diyerek yanıt verdi. Bu açıklamalar, muhalefetin karşı çıktığı uygulamalar ve siyasi gelişmelerle ilgili önemli bir değerlendirme oldu.