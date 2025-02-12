Dervişoğlu’ndan CHP’nin Aday Seçimine Tepki

GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALAR

Meclis’te bugünkü siyasi parti grup toplantıları gerçekleştirildi. İYİ Parti, grup toplantısını düzenleyerek, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu gündemdeki konularla ilgili mesajlar verdi. Dervişoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, “Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum. Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Geçmişte yaptığınız gibi, bunlar atı alıp Üsküdar’ı geçerken arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum; umut, safdilce ayakta tutulamaz.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

İYİ Parti lideri, “Mesele kişiler ya da kimin aday olacağı değil, sistem, kendi hevesi için bu düzenden nemalanmak halka yalan söylemektir.” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, İYİ Parti’nin temel projesinin parlamenter sisteme geçiş olduğunu vurguladı. Bu sistemin Türkiye’nin en önemli meselesi olduğunu belirten Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin en önemli meselesidir. Değiştirilmesi gereken, bu sistemin kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye’nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarını belirlemesi lazım. Bu sebeple beklentisi olan herkese elbette saygım var ama asıl olan Türkiye ve Türk milletidir.” dedi.

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ VURGUSU

Dervişoğlu, aynı konuşmasında İYİ Parti’nin parlamenter sisteme geçiş konusundaki kararlılığını yineledi. Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulma konusunda siyasilerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Mevcut sistemin değişmesi gerektiğini savunan Dervişoğlu, “Bu sistemin kendisi, yeniden ele alınmalıdır.” diyerek, yeni bir yol haritası geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.