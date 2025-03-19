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Dervişoğlu’ndan İmamoğlu’nun Gözaltına Tepki

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İMAMOĞLU’NA GÖZALTI ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını sert bir şekilde eleştirdi. Dervişoğlu, “İmamoğlu’nun gözaltına alınması, akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir,” dedi.

DEMOKRASİ TARİHİ KARA GÜN YAŞIYOR

Dervişoğlu, Türkiye’nin 150 yılı aşan demokrasi tarihinin kara bir güne dönüştüğünü vurguladı. “102 yıllık Cumhuriyet tarihimizde benzeri ancak darbe günlerinde yaşanmış gelişmelere tanıklık ediyoruz,” şeklinde ifade etti. Türkiye’de demokrasinin ve hukukun askıya alındığını savunan Dervişoğlu, siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü gücün meşrulaştırıldığını belirtti.

Hakkın GASBEDİLMESİ

Dervişoğlu, Cumhuriyet’in sunduğu seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğini vurgulayarak, “Cumhuriyet yarışmaktır, seçebilmektir, hürriyettir. Ancak bu iktidar, siyaseti ve muhalefeti kontrol altına alarak milletin iradesini yok saymaktadır,” dedi. Ayrıca, hukuksuzluğa karşı durmanın anlamını yitirdiğini ve Türkiye’de yasaların işlevsiz hale geldiğini dile getirdi.

MUHALEFETE ÇAĞRI: BOYKOT VE PROTESTO

Dervişoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya göre aday olamayacağını belirterek, “Eğer anayasayı tanımazlık devam ederse ve muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik uygulamalar sürerse, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi ve protesto edilmesi tek seçenek olacaktır,” dedi. Tüm muhalefeti, yüksek bir meclis çoğunluğuna yönelmeye çağırdı.

KAPALI GRUP TOPLANTISI VE YENİ STRATEJİLER

Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından, İYİ Parti divan üyeleri ve milletvekilleri kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Bugün ayrıca, Dervişoğlu’nun 81 il başkanı ile bir toplantı yapacağı duyuruldu.

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