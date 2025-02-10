Dervişoğlu: Türkiye’nin Gündeminde Seçim Yok

DERVİŞOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi ve partisinden istifalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Halk TV canlı yayınında gelen soruları yanıtlayan Dervişoğlu, parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun AK Parti’ye geçişine dair bir kırgınlığı olup olmadığının sorulması üzerine, “Sayın Zorlu benim parti sözcüm değildir. Benden önceki dönemde parti sözcülüğü yapmıştır. AK Parti’ye ya da başka bir siyasi partiye gitmesini muhtemel gördüğümden görevlendirme yaparken kendisine dikkat etmişimdir” diyerek durumu netleştirdi.

PARTİ ÜYELERİNE YAKLAŞIMI

Dervişoğlu, partiden ayrılmak isteyen hiçbir milletvekiline kararını değiştirmesi için tek bir cümle kurmadığını belirtti. İYİ Parti’nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağına dair soruya, “Bunları konuşmak için o kadar erken ki. Hiçbir şeyi kişiselleştirmeme niyetindeyim. Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye’nin en önemli meselesi olduğuna inanırım. Bir siyasi partinin ya da bazı siyasi partilerin iç meseleleri gibi gündeme taşınmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca bakın seçim talep edenler var ama Türkiye’nin gündeminde seçim yok” ifadeleriyle yanıt verdi.

YAPAY TARTIŞMALARA DİKKAT ÇEKİYOR

Dervişoğlu, yapay tartışmaların Türkiye’nin asıl meselelerini gölgelediğini vurgulayarak, “Bunun zamansız bir tartışma olduğunu, iktidarın değirmenine su taşıdığını söylüyorum, yoksa muhalefete karşı muhalefet yapıyor değilim. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak uyarılarımın iktidara olduğu kadar muhalefete de yöneltilebilir olarak algılanması lazım” şeklinde konuştu.