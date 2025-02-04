deutsche-den-tcmb-faiz-ve-enflasyon-tahmini

DEUTSCHE BANK’IN OCAK ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Ocak ayındaki enflasyon verilerini ve TCMB’den beklenenleri açıkladı. Ocak ayı enflasyonunun öngörülerin üzerinde olduğunu ancak Merkez Bankası’nın tahmin aralığı içinde yer aldığını belirtti. Onay, yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerine de açıklık getirdi. “Ocak ayındaki yüksek aylık enflasyonun kademeli bir şekilde düşeceği izlenimini bize veriyor” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE SAPMALAR

Bloomberg HT’den Ceren Dilekçi Köseoğlu’nun haberine göre, Onay, enflasyonun yüzde 4,4 şeklindeki tahminleri aştığını vurgulayarak, “Sapmanın kaynağına baktığımızda daha çok hizmet taraflı enflasyonist baskıların güçlü olduğunu görüyoruz. Burada sağlık sektörü öne çıkan unsurlardan biri. Ayrıca yılbaşı fiyatlamaları ve kamu kaynaklı zamların getirdiği baskılar da bu sapmada etkili oldu” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası’nın yüzde 4,5-5,5 aralığındaki projeksiyonlarıyla uyumlu olduğunu aktaran Onay, “Nitekim yıllık enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor” diye ekledi.

Onay, Deutsche Bank olarak yıl sonu için yüzde 28’lik enflasyon tahminlerini koruduklarını belirtti ve piyasa beklentilerinden daha olumsuz bir ayrışma gösterdiklerini dile getirdi. Bu olumsuz durumu üç ana faktörle açıkladı. “Birinci olarak, Türk lirasında reel değerlenmenin 2025 yılında 2024’teki kadar güçlü olmayacağı beklentimiz var. İkinci olarak, talepte yavaşlama görüyoruz ancak bunun firmaların fiyatlama davranışlarını ciddi anlamda değiştirecek ölçüde olmadığını takip ediyoruz. Üçüncü olarak da bazı iyileşmeler olmasına rağmen, hala tahminlerin oldukça üstünde seyreden firma ve hane halkı enflasyon beklentileri var” ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Yiğit Onay, Mart ayında 250 baz puanlık faiz indirim beklentilerinin devam ettiğini belirterek, “Yurtiçi yatırımcıların döviz piyasasındaki davranışları bu süreçte önemli olacak. Eğer süreçte ciddi bir baskı görmezsek, yakın dönem için faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ancak, Nisan sonrası faiz indirim alanının daralabileceğini de belirtti.

TL’DE REEL DEĞER KAYBI İHTİMALİ

Türk lirasının reel değerlenmenin dezenflasyon sürecinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Onay, “Döviz kuru geçişkenliği hâlâ yüksek seviyede. Reel değerlenmenin dış dengeleri tehlikeye atmadan sürdürülmesini bekliyoruz” dedi. Onay, TL’de yılın ikinci yarısında reel değer kaybı olasılığının da masada olduğunu ancak bunun enflasyon görünümüne bağlı olduğunu ifade etti.

SWAP DÜZENLEMELERİ VE TL VOLATİLİTESİ

Swap kısıtlamalarının Türk lirasının volatilitesini kontrol etmede fayda sağladığını belirten Onay, “Reel değerlenme dezenflasyon için hala önemli bir çıpa” dedi. Uzun vadede yabancı yatırımcı katılımının artması bekleniyor. “Orta ve uzun vadede beklentimiz swap kısıtlamalarda bir miktar esneme yönünde” şeklinde konuştu.

TÜRK TAHVİLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Onay, Türk tahvillerine dair olumlu beklentilerini koruduklarını, Aralık ayından sonra Türk Lirası tahvillerinin gelişmekte olan ülkeler arasında yüksek getiriler sunduğunu hatırlattı. “Orta vadede olumlu görünümümüzü sürdürüyoruz. Ortodoks politikaların devamı ile dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz” diyerek, yabancı yatırımcıların yeniden piyasaya girmeye başladığına dikkat çekti.