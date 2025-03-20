Dev “Büyük Tekerlek” Galaksisi Keşfi

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU İLE YENİ GALAKSİ KEŞFİ

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) aracılığıyla gerçekleştirilen derin gözlemler sonucunda, erken evrende önemli bir galaksi keşfedildi. ‘Büyük Tekerlek’ olarak adlandırılan bu galaksiye ait veriler, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

BÜYÜK TEKERLEK GALAKSİSİ’YLE İLGİLİ BULGULAR

JWST’nin yaptığı ayrıntılı gözlemler, ‘Büyük Tekerlek’in boyut ve dönüş hızı bakımından günümüzdeki en büyük süper sarmal galaksilerle karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, alışılmadık derecede büyük olan ‘Büyük Tekerlek’in, aynı kozmik yaştaki diğer galaksilere benzer bir hızda aktif olarak büyüdüğü belirlendi.