Dev Market Artık Kartla Ödeme Almıyor!

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ

File market, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir düzenleme ile BİM’den ayrılmayı seçerek bağımsız bir şirket haline geldi. Farklı şubelerinde nakit ödeme seçeneğini kaldıran ve plastik poşet kullanımını sonlandırarak gelen eleştirilerin merkezinde yer alan market zinciri, yeni bir ödeme yöntemi geliştirmesiyle toplumda tartışmalara yol açtı.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN HİZMET VERİYOR

Sözcü’de yer alan habere göre, File market mobil uygulaması ile her gün binlerce online sipariş almaya devam ediyor. Ancak, son kararı doğrultusunda banka kartı ile ödeme yapma seçeneğini askıya aldı. Kartla ödeme yapmak isteyen müşteriler, uygulamada “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyor. Bu durum, kullanıcıların sert tepkilerini topladı.